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Сборные по футболу

УЕФА и КОНМЕБОЛ обсудили возможность проведения межконтинентальных матчей

Во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ

ТАСС, 12 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) провели встречу, посвященную организации межконтинентальных матчей. Встреча прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Документ направлен на улучшение сотрудничества организаций, популяризацию и развитие футбола, развитие технической базы и продвижение этических принципов федераций. Также обсуждались проекты проведения международных матчей разных возрастных групп для мужских и женских команд.

"УЕФА и КОНМЕБОЛ имеют давнюю историю совместной работы, в частности, благодаря таким соревнованиям, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок, - заявил президент УЕФА Александр Чеферин. - Сегодняшнее соглашение знаменует собой первый шаг к тому, чтобы УЕФА и КОНМЕБОЛ тесно сотрудничали, мы сможем обмениваться опытом и знаниями, полученных на обоих континентах".

"Мы несколько месяцев работали над тем, чтобы провести очень конструктивную и плодотворную встречу. Я рад, что КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о дальнейшем сотрудничестве по различным темам. Вместе мы сможем сделать многое для развития футбола", - сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Межконтинентальный кубок проводился с 1960 по 2004 год между лучшими клубами Европы и Южной Америки. Чаще всего (по три раза) этот трофей завоевывали итальянский "Милан", испанский "Реал" (Мадрид), уругвайские "Пеньяроль" и "Насьональ", а также аргентинский "Бока Хуниорс".

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