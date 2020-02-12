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Единая лига ВТБ

Жоан Плаза покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Зенит"

Специалист работал в клубе с декабря 2018 года

ТАСС, 12 февраля. Испанец Жоан Плаза покинул пост главного тренера санкт-петербургского баскетбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 56-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Плаза работал в "Зените" с декабря 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до полуфинала Единой лиги ВТБ, где уступила московскому ЦСКА в серии до трех побед со счетом 0-3, и не смогла преодолеть раунд топ-16 Еврокубка. В текущем сезоне "Зенит" занимает 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и 17-е место в Евролиге.

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