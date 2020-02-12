Ряд федераций России хотят дополнительно тестировать атлетов, опасаясь ужесточения допуска

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ряд общероссийских федераций по олимпийским видам спорта в настоящее время ведут переговоры с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу дополнительного тестирования своих спортсменов, желая избежать в дальнейшем возможных проблем в случае ужесточения критериев допуска. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Некоторые отечественные федерации уже сейчас ведут с нами переговоры по поводу дополнительного тестирования своих спортсменов. Это связано с тем, что они занимаются заблаговременно подготовкой спортсменов к участию в крупных международных стартах и, соответственно, предполагают необходимость иметь определенное количество допинг-тестирований в последние 12 месяцев в качестве возможных критериев для допуска", - сообщила Пахноцкая.

"Но федерации, которые хотят дополнительно протестировать своих спортсменов, руководствуются не только желанием максимально обезопасить их от неучастия в турнирах по ряду причин. Они целенаправленно ведут антидопинговую работу и намерены усилить контроль в преддверие важных стартов", - дополнила собеседница ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в настоящее время готовится к судебному спору между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством. В случае, если CAS примет сторону WADA, российские спортсмены будут лишены возможности в течение четырех лет выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом своей страны. К этим соревнованиям будут допускаться только спортсмены в нейтральном статусе, соответствующие более жестким критериям отбора. К примеру, российские участники зимней Олимпиады 2018 года должны были иметь минимум три сданных допинг-пробы к началу соревнований.