Министр спорта РФ Матыцин провел рабочую встречу, посвященную подготовке к ЧЕ-2020

ТАСС, 12 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с генеральным директором российской части оргкомитета чемпионата Европы 2020 года Алексеем Сорокиным и генеральным секретарем Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым.

Во время встречи прошло обсуждение подготовки к ЧЕ-2020, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге - три игры группового этапа и один четвертьфинал.

"Олег Васильевич [Матыцин] проявил большую компетентность в понимании деталей организации крупных международных соревнований, - заявил Сорокин. - Мы наметили шаги на ближайшее время в контексте подготовки к Евро-2020, потому что времени осталось мало, и мы движемся интенсивно".

Сорокин также сообщил Матыцину о том, что инспекционная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высоко оценила ход подготовки российской стороны к чемпионату Европы - 2020.

"Никаких проблем наши коллеги не увидели, и можно с уверенностью сказать, что проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы никаких сложностей не вызовет, - добавил Сорокин. - И по продаже билетов, и по готовности объектов - стадиона и временной инфраструктуры - мы в так называемой "зеленой зоне", то есть у Санкт-Петербурга хорошая готовность".

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.