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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Матч пляжного футбольного клуба "Спартак" начался с минуты молчания в память о Рейнгольде

Во вторник чемпион СССР в составе красно-белых скончался в Москве на 78-м году жизни

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Матч группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу между российским "Спартаком" и швейцарским "Грассхоппером" начался с минуты молчания в память о чемпионе СССР в составе футбольного клуба "Спартак" Валерие Рейнгольде. Турнир проходит во дворце спорта "Мегаспорт".

Ветеран красно-белых скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и двукратным обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).

Клубный чемпионат мира проходит с 12 по 16 февраля. В группе А выступят московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". Соперниками "Спартака" по группе В являются португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и "Грассхоппер". Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое, 15 и 16 февраля зрители увидят решающие игры за титул.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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