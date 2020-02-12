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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Константинова будет тренироваться в группе Волкова в академии Плющенко

На чемпионате России нынешнего сезона она заняла 13-е место
Станислава Константинова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко в группе Александра Волкова. Об этом ТАСС сообщил Плющенко.

До перехода в академию Плющенко Константинова тренировалась под руководством Валентины Чеботаревой, с которой начала сотрудничать в десятилетнем возрасте. После неудачи на чемпионате России нынешнего сезона, на котором она заняла 13-е место, фигуристка сделала небольшую паузу, но вскоре вернулась на лед. Плющенко отметил, что 19-летняя Константинова уже приступила к тренировкам.

"Встреча прошла хорошо, Станислава готова тренироваться, готова покорять четверные прыжки, аксель в три с половиной оборота. Надеюсь, у них с Александром Сергеевичем [Волковым] все получится. Катание у Станиславы очень красивое, сейчас она войдет в форму, будет трудиться. Я на подхвате - если нужна поддержка, я всегда рядом", - сказал Плющенко.

Высшим достижением Константиновой на чемпионатах России является четвертое место (сезоны-2017/18, 2018/19). Фигуристка по одному разу выступала на чемпионатах мира (2018) и Европы (2019), заняв 19-е и четвертое места соответственно. В 2019 году Константинова стала бронзовым призером зимней Универсиады.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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