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КХЛ

КХЛ дисквалифицировала игрока "Сибири" Ермакова на два матча за столкновение с судьей

Хоккеист задел ногу арбитра Дмитрия Шишло, из-за чего тот упал на лед

ТАСС, 12 февраля. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника "Сибири" Андрея Ермакова на два матча за столкновение с арбитром во время матча регулярного чемпионата против "Куньлуня". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Инцидент произошел во вторник во втором периоде встречи, прошедшей в Новосибирске и завершившейся победой "Куньлуня" (3:0). После вбрасывания в зоне "Сибири" Ермаков задел ногу арбитра матча Дмитрия Шишло, из-за чего тот упал на лед. После изучения представленных материалов спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал хоккеиста на две игры и наложил на игрока денежный штраф.

В нынешнем сезоне Ермаков принял участие в 44 матчах, набрав 12 очков (2 шайбы + 10 результативных передач). "Сибирь" находится на пятом месте в Восточной конференции КХЛ, имея 65 очков после 55 матчей. Ближайшие две игры "Сибирь" проведет на домашнем льду - 13 февраля против "Сочи", 15 февраля - против "Северстали".

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