"Спартак" разгромил "Грассхоппер" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский "Спартак" обыграл швейцарский "Грассхоппер" со счетом 8:1 в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

Встреча началась с минуты молчания в память о чемпионе СССР в составе футбольного клуба "Спартак" Валерие Рейнгольде, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

В составе "Спартака" голы забили Джордан Соарес де Оливейра (8, 20, 28-я минуты), Федор Земсков (9, 25, 32) и Мохаммад Ахмадзаде (12, 23). За швейцарский клуб точным ударом отметился Гленн Ходель (15).

Ранее в группе B португальская "Брага" победила бразильский "Фламенго" - 6:4. Следующий матч "Спартак" проведет против "Фламенго" 13 февраля, на следующий день московский клуб встретится с "Брагой".

В группе А выступают московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". Во вторник российская команда сыграет свой первый матч на турнире с "Аланьяспором" (начало - 20:30 мск). Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. Финал состоится 16 февраля.