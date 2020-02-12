Гол Овечкина в ворота "Финикса" признан лучшим в истории НХЛ по версии ESPN

ТАСС, 12 февраля. Шайба российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в матче с "Финиксом" в 2006 году признана лучшей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала ESPN.

Матч регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Финиксом" (сейчас клуб носит название "Аризона" - прим. ТАСС) прошел 16 января 2006 года. Овечкин сумел забросить шайбу в ворота соперника в падении лежа на спине с острого угла.

Второе место в рейтинге разделили россиянин Андрей Свечников и швед Филип Форсберг, которые по ходу текущего сезона забрасывали шайбы в стиле "лакросс", причем Свечников, дважды исполнивший этот прием, стал первым автором подобного гола в истории НХЛ. Третье место занял бывший нападающий "Питтсбурга" Марио Лемье, забросивший шайбу в ворота "Миннесоты" в финале Кубка Стэнли 1991 года.

В десятку авторов лучших голов по версии ESPN вошли также россияне Павел Буре (шестое место) и Павел Дацюк (9-е).

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).