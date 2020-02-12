ФК "Монако" выплатит деньги воспитавшим Головина ДЮСШ после получения всех документов

Головин перешел из ЦСКА в выступающий в чемпионате Франции клуб в июле 2018 года за €30 млн. 10 февраля бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев во время выступления на встрече клуба Sport Connect в ответ на вопрос о неполучении солидарной выплаты футбольной школой города Калтан (Кемеровская область), которая приняла участие в воспитании футболиста, заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации. Полузащитник находился в системе ЦСКА с октября 2012 года, на тот момент ему было 16 лет. В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов прописано, что клуб, занимавшийся подготовкой игрока с 12 до 15 лет, имеет право на 0,25% от суммы трансфера за год обучения, с 16 до 23 лет - на 0,5%.

"После трансфера Александра Головина в июле 2018 года в следующем месяце "Монако" обратился в клубы, в которых он занимался, чтобы сообщить им о трансфере и начать процедуру перевода солидарных выплат, - сообщили в пресс-службе "Монако". - Не получив ответа, клуб выступил с напоминаниями в марте 2019 года. В ноябре прошлого года "Монако" связался с РФС по этому вопросу и ответил на все запросы, все суммы солидарных выплат подтверждены "Монако" и Российским футбольным союзом. "Монако" все еще ждет документов, позволяющих провести солидарные выплаты и таким образом соблюсти существующие правила, так же, как клуб делал всегда".

В случае с переходом Головина в "Монако" речь идет о солидарной выплате в размере 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА. Еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока - это ДЮСШ города Калтан, ДЮСШ города Осинники, ДЮСШ клуба "Металлург-Кузбасс". Как сообщил ТАСС во вторник спортивный юрист Михаил Прокопец, в случае с международными трансферами школы, принявшие участие в воспитании футболиста, могут требовать солидарную выплату в течение двух лет с момента перехода, а не одного, как это предусмотрено регламентом РФС.

Статистика Головина

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. За полтора года в команде из одноименного княжества полузащитник принял участие в 62 матчах во всех турнирах, забив семь мячей и сделав семь результативных передач. После 24 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 35 очков; отставание от четвертого места, которое позволит ей сыграть в групповом турнире Лиги Европы, составляет пять очков.