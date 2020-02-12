"Локомотив" разгромил "Аланьяспор" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над турецким клубом "Аланьяспор" со счетом 14:4 в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Льоренц Леон Гомес (3, 18, 24, 32, 36-я минуты), Амир Акбари (7, 26), Хамид Бехзадпур (7), Лукао (9, 15, 36), Остап Федоров (12), Борис Никоноров (19) и Нуритдин Мамадиев (25). У проигравших отличились Барыш Терзиоглу (7, 21), Адил Муфтуоглу (25) и Пейман Хоссейни (29).

Ранее в группе A японский "Токио Верди" обыграл испанский "Леванте" со счетом 3:2. Следующий матч "Локомотив" проведет против "Леванте" 13 февраля, на следующий день московский клуб встретится с "Токио Верди".

В группе B выступают московский "Спартак", португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер". "Спартак" ранее в среду обыграл "Грассхопер" со счетом 8:1. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. Финал состоится 16 февраля.