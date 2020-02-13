Российские биатлонисты стартуют на чемпионате мира в Антхольце

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты выйдут на старт первой гонки чемпионата мира, который в нынешнем сезоне принимает итальянский Антхольц. Соревнования пройдут с 13 по 23 февраля.

Награды будут разыграны в 12 дисциплинах. 10 комплектов медалей мужчины и женщины оспорят в спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете. Оставшиеся два комплекта будут разыграны в смешанной эстафете и сингл-миксте. Смешанная эстафета станет первой гонкой на чемпионате мира.

Российская команда подходит к турниру, имея серию из 26 гонок без медалей на этапах Кубка мира, что является худшим результатом в истории. Последний раз в призы отечественные биатлонисты попадали в середине декабря в австрийском Хохфильцене. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев случившееся объяснил отставанием российской команды в техническом оснащении. По его словам, французская и норвежская сборные на январских этапах имели более качественные лыжи, что и предопределило их превосходство над остальными соперниками.

К чемпионату мира российская команда постаралась устранить недочеты. В состав на турнир вошли биатлонисты, которые выступали за основу в январе - Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Так как на каждую из гонок можно заявлять не более четырех спортсменов, именно на этих биатлонистов будут опираться тренеры в первой части соревнований.

Есть вероятность, что после спринта и гонки преследования шанс выступить на чемпионате мира будет предоставлен Кириллу Стрельцову, Кариму Халили, Екатерине Глазыриной и Ульяне Кайшевой, которые пока находятся в резерве. Основные надежды российской команды связаны с Логиновым, который в прошлом сезоне стал вторым в общем зачете Кубка мира и завоевал две из трех медалей сборной на чемпионате мира в Эстерсунде. Повторение прошлогоднего результата является посильной задачей, по мнению Драчева.

К фаворитам турнира относятся пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, его партнер по французской команде Кентен Фийон-Майе, олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё, его брат Тарьей Бё, в женской части соревнований наибольшие шансы завоевать медали есть у итальянки Доротеи Вирер, норвежки Тириль Экхофф и шведки Ханны Оберг. Нынешний турнир станет 54-м в истории. Антхольц примет его в шестой раз, впервые это произошло в 1975 году. Первую победу в итальянских Альпах тогда одержал советский биатлонист Николай Круглов.