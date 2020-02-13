Российские конькобежцы в США начинают борьбу за медали чемпионата мира

ТАСС, 13 февраля. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанция стартует в четверг в американском городе Солт-Лейк-Сити. Российскую команду на турнире представят сильнейшие спортсмены, в числе которых значатся многократные чемпионы мира Павел Кулижников и Денис Юсков.

В состав сборной вошли Кулижников, Юсков, Сергей Трофимов, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров. Женскую команду составили Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов в беседе с ТАСС отметил, что соревнования пройдут на быстром льду, поэтому можно ожидать обновления мировых рекордов. К главному старту сезона российские конькобежцы подходят в хорошей форме, что продемонстрировали несколько дней назад на этапе Кубка мира в канадском городе Калгари. Тогда россияне заняли весь пьедестал на дистанции 500 м, Юсков победил на 1500 м, Фаткулина заняла второе место на 1000 м, а Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 м.

В прошлом году на мировом первенстве сборная России завоевала 11 медалей, став седьмой в общекомандном зачете. По количеству наград россияне тогда уступили только норвежцам (16). Единственную золотую медаль завоевал Руслан Мурашов на дистанции 500 м, остальные десять наград были бронзовыми. Турнир проходил в немецком городе Инцелль.

В первый день турнира в США пройдут забеги на 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины), а также командный спринт. В пятницу состоятся гонка на 10 000 м (мужчины), забеги на 500 м и женская командная гонка. Забеги на 1000 м, 5000 м (женщины) и мужская командная гонка пройдут в субботу. В заключительный день соревнований состоятся масс-старты и гонки на 1500 м.

Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити завершится 16 февраля.