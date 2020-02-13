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НХЛ

Генменеджер "Сент-Луиса": перенесший сердечный приступ Боумистер чувствует себя хорошо

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма"
Джей Боумистер AP Photo/Jack Dempsey
Описание
Джей Боумистер
© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 13 февраля. Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, перенесший сердечный приступ во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Анахаймом", чувствует себя хорошо, его состояние стабилизировалось. Об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Арсмтронг, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

Инцидент с участием 36-летнего защитника произошел на 13-й минуте первого периода встречи, к тому времени Боумистер провел на льду 5 минут 34 секунды. Последняя смена защитника длилась 1 минуту 20 секунд, после чего канадец отправился на скамейку, где через некоторое время потерял сознание. Матч был остановлен, а Боумистеру была оказана экстренная помощь, хоккеиста привели в сознание и госпитализировали. Судьи приняли решение не продолжать встречу, дату и время проведения переигровки объявят позднее.

"У Джея Боумистера все хорошо, он находится в одном из медицинских центров Анахайма. Сейчас проводятся тесты. Врачи хотят определить причину сердечного приступа, почему так произошло. Однако все выглядит позитивно", - сказал генеральный менеджер.

Боумистер выступает в НХЛ с 2002 года, он провел 1240 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 424 очка (88 шайб + 336 передач). Защитник играл за "Флориду" (2002-2009) и "Калгари" (2009-2013), а с 2013 года является хоккеистом "Сент-Луиса". Он входит в Тройной золотой клуб - игроки, которые выигрывали Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпийские игры. Кубок Стэнли Боумистер завоевал с "Сент-Луисом" в 2019 году, олимпийским чемпионом стал в 2014 году, а чемпионат мира выигрывал дважды - в 2003 и 2004 годах.

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