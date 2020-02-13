Клуб НХЛ "Ванкувер" вывел из обращения номера братьев Сединов

ТАСС, 13 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" вывел из обращение игровые номера бывших хоккеистов команды Даниэля и Хенрика Сединов. Церемония прошла перед началом домашнего матча регулярного чемпионата против "Чикаго".

"Ванкувер" задрафтовал шведских нападающих в 1999 году. Даниэль был выбран под вторым номером, а Хенрик - под третьим. Оба хоккеиста провели всю карьеру в составе клуба (17 сезонов). Даниэль выступал под 22-м номером, Хенрик - под 33-м.

В активе Хенрика Седина 1330 матчей в регулярных чемпионатах и 1070 (240 шайб + 830 передач) очков. В плей-офф он провел 105 игр и набрал 78 (23+55) очков. Даниэль Седин отыграл 1306 матчей в регулярных чемпионатах, записав в актив 1041 (393+648) балл за результативность. В плей-офф на его счету 71 (25+46) очко.

Хенрик трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, Даниэль - дважды. Оба брата становились лучшими бомбардирами регулярного чемпионата (Хенрик - 2010 год, Даниэль - 2011 год). Хенрик в 2010 году был признан лучшим игроком сезона по версии экспертов. Даниэль в 2011 году стал лучшим по версии хоккеистов лиги.

В составе сборной Швеции братья стали олимпийскими чемпионами в 2006 году и чемпионами мира в 2013 году. На Олимпиаде в Сочи Хенрик Седин не смог выступить из-за травмы, Даниэль на Игры поехал и завоевал с национальной командой серебряные медали. Также в активе братьев бронзовые награды мировых первенств 1999 и 2001 годов. 2 апреля 2018 года хоккеисты объявили о завершении карьеры.