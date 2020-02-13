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НХЛ

"Калгари" проиграл " Лос-Анджелесу" в дебютном матче Елесина в НХЛ

Российский защитник провел на льду 10 минут 59 секунд
Александр Елесин и Блэйк Лизотт AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Александр Елесин и Блэйк Лизотт
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 13 февраля. "Лос-Анджелес" победил "Калгари" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли (33-я минута), Остин Вагнер (34), Кертис Макдермид (42), Джефф Картер (56) и Шон Уокер (60). У проигравших отличились Микаэль Бэклунд (32) и Элиас Линдхольм (44, 57).

В составе "Калгари" дебютную игру в НХЛ провел 24-летний российский защитник Александр Елесин. Он провел на льду 10 минут 59 секунд, нанес два броска, совершил два силовых приема и завершил матч с показателем полезности 0. Елесин подписал контракт новичка с "Калгари" в мае 2019 года.

Елесин является воспитанником ярославского "Локомотива". За основную команду он выступал с 2017 по 2019 год, отыграв 87 встреч в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и 19 матчей - в плей-офф. Также защитник выступал в составе хабаровского "Амура" в сезоне-2016/17. Всего в КХЛ - в регулярных чемпионатах и плей-офф - на счету Елесина 128 матчей и 20 очков (9 шайб + 11 передач).

"Лос-Анджелес" прервал пятиматчевую серию поражений, в турнирной таблице клуб идет на последнем месте, набрав в 58 матчах 45 очков. "Калгари" занимает седьмое место, имея в активе 64 очка в 58 матчах. В следующей встрече "Лос-Анджелес" в гостях сыграет с "Колорадо" 16 февраля, "Калгари" 14 февраля на выезде встретится с "Анахаймом".

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