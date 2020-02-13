Трип-дабл Джеймса помог "Лейкерс" в овертайме обыграть "Денвер" в матче НБА

ТАСС, 13 февраля. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Денвер" в овертайме со счетом 120:116 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс оформил трип-дабл, набрав 32 очка, отдав 14 результативных передач и совершив 12 подборов. Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис, набравший 33 очка и сделавший 10 подборов. Еще один дабл-дабл в состав "Лейкерс" на свой счет записал центровой Дуайт Ховард (14 очков и 11 подборов). Самым результативным игроком "Денвера" в матче стал центровой Никола Йокич (22 очка и 11 подборов).

"Лейкерс" одержали третью победу подряд и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав в 53 матчах 41 победу. "Денвер" идет на второй строчке, победив в 38 матчах из 55. В следующей встрече "Лейкерс" примут "Мемфис" 22 февраля, "Денвер" в этот же день на выезде сыграет с "Оклахомой".