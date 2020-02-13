Российский боксер Ковалев может сменить весовую категорию

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев может перейти из полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) в первый тяжелый вес (до 90,7 кг). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее ТАСС в команде спортсмена сообщили, что Ковалев может провести бой 25 апреля в США.

"Рассматривается вариант перехода в первый тяжелый вес", - сказал собеседник агентства.

Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.