"Формула-1" может перенести один из этапов, чтобы включить в календарь Гран-при Китая

ТАСС, 13 февраля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", Международной автомобильной федерации (FIA) и промоутеры на этой неделе проведут встречу, чтобы обсудить все возможные варианты сохранения Гран-при Китая в календаре нынешнего года. Об этом рассказал спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун, комментарий которого приводит Reuters.

В среду FIA объявила, что Гран-при Китая, который должен был пройти с 17 по 19 апреля в Шанхае, перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Мы разговариваем с [представителями] Международной автомобильной федерации, промоутерами, чтобы понять, сможем ли найти решение, - отметил Браун. - Мы собираемся сохранить Гран-при Китая в календаре, однако это будет очень сложно". Спортивный директор не исключил возможности переноса одного из этапов на другую дату, что, по его словам, является серьезной проблемой. "Для команд было бы довольно сложно приспособиться [к изменению календаря], но я не думаю, что кто-либо из нас хочет потерять Гран-при Китая", - подчеркнул он.

"Мы прилагаем все возможные усилия, однако никаких гарантий на этот счет нет", - добавил Браун.

Этап "Формулы-1" в Китае проводится с 2004 года.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.