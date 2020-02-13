СМИ: этап Мировой серии по регби-7 в Гонконге перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 13 февраля. Гонконгский этап Мировой серии по регби-7 будет перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Изначально соревнования должны были пройти 3-5 апреля, теперь турнир, по информации источника, перенесут на октябрь. В четверг ожидается официальное объявление о переносе.

Этап в Гонконге является одним из наиболее старых и престижных международных турниров среди сборных по этому виду спорта. Он основан в 1976 году и до создания Мировой серии в 1999 году был самостоятельным соревнованием.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.