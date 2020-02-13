Когуашвили: российские борцы греко-римского стиля не должны были оставаться без золота ЧЕ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российские борцы греко-римского стиля должны были выигрывать две-три золотые медали на чемпионате Европы в Италии. Об этом заявил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В среду на европейском первенстве в Риме завершились соревнования по греко-римской борьбе. Российские спортсмены установили собственный антирекорд, не завоевав ни одной золотой медали. Серебряные награды на турнире завоевали Виталий Кабалоев (весовая категория до 55 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг), бронзовыми призерами стали Александр Комаров (до 87 кг) и Александр Головин (до 97 кг).

"Команда подошла к чемпионату Европы в соответствии с планом нашей подготовки, многие наши лидеры от этих соревнований были освобождены, но даже при этом мы рассчитывали на две-три золотые награды. Да, основные соревнования для нас - это лицензионный турнир в Будапеште и Олимпийские игры, но это не значит, что на чемпионате Европы мы должны были оставаться без медалей. Самое главное сейчас - это добрать олимпийские лицензии в весовых категориях до 77 кг, 87 кг и 130 кг", - сказал Когуашвили.

"Что касается судейства на чемпионате Европы - не хочу ничего говорить, не хочу винить наших спортсменов, не хочу винить судей - пусть все останется на суд специалистам. В то же время не могу не отметить, что шесть из десяти наших борцов на чемпионате Европы были дебютантами крупных соревнований", - добавил он.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.