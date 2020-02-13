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Массовый спорт

Матыцин: создание фундамента для детского спорта является основной задачей Минспорта РФ

По словам министра спорта, успехи на международной арене - это пример, но не самоцель
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Основными задачами Министерства спорта РФ являются развитие массового спорта и создание фундамента для детского спорта. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Заседание исполкома ОКР проходит в четверг в Москве.

"Перед нами стоят большие задачи, никогда не разделяю нашу деятельность. У нас большая профессиональная семья с великими традициями, многих из сидящих здесь я могу с честью назвать своими учителями, - сказал Матыцин. - Перед нами стоят сложные задачи, надеюсь, вместе мы сможем их решить. Прежде всего я говорю о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики, наша главная задача - участие сборной в Олимпийских играх под российским флагом".

"Основную задачу я вижу в развитии массового спорта, в создании фундамента для детского спорта. Наши успехи на международной арене - это пример, но не самоцель. Надеюсь, мы сделаем все необходимое для реализации национальных целей и стратегии-2030", - добавил министр спорта.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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