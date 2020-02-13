Поздняков: ОКР в штатном режиме продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в штатном режиме продолжает подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом на заседании исполкома ОКР сообщил президент организации Станислав Поздняков.

Заседание исполкома ОКР проходит в четверг в Москве.

"Этот год будет не менее насыщенным, главным стартом станут Олимпийские игры в Токио. ОКР в штатном режиме продолжает подготовку и реализацию программы "Токио-2020" во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами, - сказал Поздняков. - Несмотря на давление в медиасреде по поводу предстоящего заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS), мы стараемся обеспечить спортсменам комфортную подготовку - в штатном режиме, с сохранением всех условий и графика".