Во время чемпионата мира по биатлону будет проведено более 100 допинг-тестов

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Более 100 допинг-тестов будет проведено во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира стартует 13 февраля, в первой гонке будут разыграны медали в смешанной эстафете. Соревнования продлятся до 23 февраля.

"Во время чемпионата мира планируется провести более ста допинг-тестов. В преддверии турнира, с лета 2019 года, было собрано 670 образцов, а также сделано 127 анализов крови и собрано 700 образцов для паспортов крови", - сообщили в IBU.

Ранее глава IBU Олле Далин сообщил, что все призеры чемпионата мира будут проверены на допинг. Медали будут разыграны в 12 дисциплинах.