Борис Ротенберг: Кокорин попадет в сборную России на Евро-2020, если будет достоин этого

В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", согласился перейти в "Сочи" на правах аренды до конца сезона. При этом владелец клуба отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы и объявление о переходе может состояться в любое время.

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий Александр Кокорин получит приглашение в сборную России по футболу на чемпионат Европы 2020 года, если сможет проявить себя. Такое мнение ТАСС высказал владелец выступающего в Российской премьер-лиге футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг.

До конца января 28-летний форвард находился на сборе с основным составом "Зенита", а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе российского футбола - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). 13 февраля Кокорин в составе второй команды петербуржцев отправился на второй тренировочный сбор в Турцию, где к возобновлению сезона также готовятся "Зенит" и "Сочи".

"Кокорин понимает, что для него это [переход в "Сочи"] шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в премьер-лиге, - сказал Ротенберг. - В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны".

"Для него все пути открыты - он талантливый парень, - отметил владелец "Сочи", отвечая на вопрос о том, может ли Кокорин попасть в состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года. - Естественно, за ним будут смотреть - если будет достоин, то попадет. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что там [в сборной России] демократичный подход".