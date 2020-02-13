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Футбол в России

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдет в Екатеринбурге

Решающая игра турнира запланирована на 13 мая
"Екатеринбург-Арена" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
"Екатеринбург-Арена"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение о проведении финала Олимп - Кубка России сезона-2019/20 в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома.

"Финал турнира пройдет в Екатеринбурге", - сказал источник. Матч пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена", который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

 Решающая игра турнира запланирована на 13 мая. В начале марта состоятся четвертьфинальные матчи, в которых встретятся московские "Спартак" и ЦСКА, грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", ярославский "Шинник" и екатеринбургский "Урал", а также подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо".

Екатеринбург второй раз в истории примет финальный матч Кубка России. В 2012 году в решающем матче турнира казанский "Рубин" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.

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