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Китайская вирусная пневмония

Саммит "Спорт-Аккорд" не состоится в Китае из-за коронавируса

На данный момент изучаются варианты переноса мероприятия в другой город

ТАСС, 13 февраля. Саммит Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" не состоится в Пекине из-за коронавируса. Об этом в четверг сообщает портал Inside the Games.

Отмечается, что на данный момент изучаются варианты переноса мероприятия в другой город. Саммит должен был пройти в Пекине с 19 по 24 апреля.

Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" - одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Каждый год проводится в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м в Сочи.

Ассоциация "Спорт-Аккорд" - некоммерческая организация, которая объединяет Ассоциацию летних олимпийских международных федераций, Ассоциацию международных олимпийских федераций зимних видов спорта, Ассоциацию признанных МОК международных спортивных федераций и другие организации.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число умерших в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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