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Летние олимпийские виды спорта

Британская пловчиха Белоногофф считает, что в РФ у нее есть шансы отобраться на ЧМ и ЧЕ

Спортсменка планирует принять участие в чемпионате России, который пройдет в Казани 3-9 апреля

ТАСС, 13 февраля. Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение получить спортивное гражданство России, так как считает, что в РФ будет иметь хорошие шансы отобраться на чемпионаты мира и Европы. Комментарий 18-летней спортсменки приводит пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Мать пловчихи - уроженка России, однако сама Белоногофф родилась и живет в Британии. О решении спортсменки получить спортивное гражданство России стало известно 9 февраля.

"Я перешла, потому что считаю, что в России у меня есть хорошие шансы отобраться на чемпионаты мира и Европы, из-за системы отбора и поддержки команды, - сказала Белоногофф. - Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской. На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже, я считаю, что здесь способ отбора объективнее".

Белоногофф также заявила, что планирует принять участие в чемпионате России, который пройдет в Казани 3-9 апреля. "Сейчас я тренируюсь с Ириной Германовной Вятчаниной, - сказала спортсменка. - Какое-то время я у нее в Таганроге плавала, в январе - в Волгограде, а сейчас тренируюсь на спортивной базе "Озеро Круглое", дальше поедем опять в Волгоград на сборы. В мои дальнейшие планы входит участие в чемпионате России, который состоится в апреле в Казани"

В 2018 году Белоногофф стала победительницей юниорского чемпионата Европы в заплыве на 50 метров брассом.

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Летние олимпийские виды спорта
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