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Футбол в России

Исполком РФС одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21

Участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на первом в 2020 году заседании одобрил реформу Кубка России по футболу на сезон-2020/21. Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов.

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В середине января клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании с перевесом в два голоса поддержали инициативу РФС. Руководство премьер-лиги и РФС не раскрывало детали изменений, о которых шла речь. Позднее президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС о том, что согласно плану союза, участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не в 1/16 финала, как это происходит сейчас.

"РФС одобрил реформу", - сказал Ибрагимов.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.

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