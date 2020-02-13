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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: передача МОК манифеста де Кубертена - важный вклад РФ в олимпийское движение

В декабре прошлого года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Передача президентом Международной федерации фехтования Алишером Усмановым рукописи манифеста основателя современных Игр Пьера де Кубертена Олимпийскому музею является важным вкладом России в олимпийское движение. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после заседания исполкома организации.

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В декабре прошлого года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн, стартовая цена лота была установлена на отметке $500 тыс. Имя покупателя не сообщалось. 10 февраля пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста.

"Передача подобного документа является очень важным вкладом России в международное олимпийское движение. Имидж нашей страны достаточно высок и не подлежит сомнениям. Когда подобные артефакты переходят из частной коллекции в Олимпийский музей, это не перестает нас радовать", - сказал Поздняков.

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Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, в частности, там утверждается, что "борьба между народами должна быть только в спорте". С этим манифестом он выступил 25 ноября 1892 года в старой Сорбонне во время празднования пятой годовщины со дня основания Союза французских обществ атлетических видов спорта. Спустя два года там же было принято решение о возрождении Олимпийских игр.

Кубертеном разработаны клятва и эмблема Игр, а также предложен лозунг "Быстрее, выше, сильнее". В его честь названа специальная награда, вручаемая МОК за проявление благородства во время Олимпийских игр.

Олимпийский музей находится в швейцарской Лозанне, он был основан в 1993 году по инициативе седьмого президента МОК Хуана Антонио Самаранча, коллекция музея насчитывает более 10 тыс. экземпляров. Это крупнейший в мире музей, посвященный Олимпийским играм. Ежегодно его посещают более 250 тыс. человек.

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Летние олимпийские виды спорта
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