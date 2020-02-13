СМИ: "Манчестер Юнайтед" запретил Игало посещать базу клуба из-за угрозы коронавируса

ТАСС, 13 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" запретил нигерийскому форварду Одину Игало, перешедшему в команду из китайского "Шанхай Шеньхуа", посещать тренировочную базу в течение двух недель из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Times.

"Манчестер Юнайтед" арендовал 30-летнего игрока 31 января.

С 2014 по 2017 год Игало выступал в чемпионате Англии за "Уотфорд". В составе команды он провел 100 матчей в разных турнирах, забил 40 мячей и сделал 11 голевых передач. Также Игало выступал за норвежский "Лин", итальянские "Чезену" и "Удинезе", испанскую "Гранаду" и китайский "Чянчунь Ятай". В составе сборной Нигерии он провел 35 матчей и забил 16 мячей.

"Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб набрал 35 очков в 25 матчах. Следующий матч команда проведет 17 февраля против "Челси",

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс., выздоровели около 6 тыс. человек, инфицированы 59,8 тыс.