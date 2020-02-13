Президент ФК "Урал": постараемся провести финал Кубка России на высоком уровне

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб "Урал" сделает все возможное, чтобы провести финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 на стадионе "Екатеринбург-Арена" на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В четверг исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о проведение решающей встречи Кубка России в Екатеринбурге, матч запланирован на 13 мая.

"Мы очень рады, что Екатеринбург удостоился права провести финальный матч кубка страны. Мы будем стараться провести его на высоком уровне", - сказал Иванов.

Екатеринбург второй раз в истории примет финальный матч Кубка России. В 2012 году в решающем матче турнира казанский "Рубин" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.