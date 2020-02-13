Дюков: часть клубов поддержала расширение РПЛ вопреки позиции их руководства

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Часть клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании общего собрания проголосовала за увеличение числа команд-участниц чемпионата России с 16 до 18 вопреки позиции их руководства. Об этом журналистам по итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) сообщил президент организации Александр Дюков.

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака". В повестку прошедшего в четверг исполкома вопрос о расширении РПЛ не был включен. Как уточнил ТАСС источник в РФС, премьер-лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть этот вопрос.

"Сейчас могу только высказать свою точку зрения, - сказал Дюков. - Весной прошлого года мы начали обсуждать необходимость увеличения количества игр и добавить коммерчески привлекательных матчей и матчей с высокой интенсивностью. Премьер-лига начала работу и одним из вариантов было увеличения числа клубов до 18, при этом с самого начала этот вариант не обсуждался, потому что оценка показала, что увеличение приведет к падению коммерческих доходов РПЛ. Рассматривались и другие варианты - варианты с двумя регулярными чемпионатами, с плей-офф".

"Лига проголосовала за увеличение матчей, но мое общение с руководством клубов показало, что нет клубов, кто мог бы по финансам и инфраструктуре играть в премьер-лиге, но есть клубы из Белоруссии, Казахстана, Армении. У меня есть информация, что даже руководство тех клубов, которые проголосовали за [расширение], на самом деле против. Люди, которые пришли на собрание РПЛ, проголосовали за, хотя у них была команда голосовать против", - добавил президент РФС.

Вместе с тем, Дюков отметил, что в долгосрочной перспективе для такой страны, как Россия, 18 клубов - это нормально. "Но для этого мы должны иметь по крайней мере 24-25 клубов, которые инфраструктурно, материально и управленчески были бы готовы играть в РПЛ", - отметил он.

На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с четвертой и третьей командами ФНЛ соответственно. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.