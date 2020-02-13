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Допинг в спорте

Устюгов подал иск в суд Австрии к Международному союзу биатлонистов

Впервые в истории биатлона иск подан не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный
Евгений Устюгов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Устюгов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU), который повторно открыл против него допинговое дело. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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В четверг стало известно, что IBU открыл новое дело в отношении Устюгова, который ранее был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года.

"Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд. Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена, - сказал Драчев. - Впервые в истории биатлона спортсмен подал иск не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный".

Иск был подан в австрийский суд, поскольку штаб-квартира IBU находится в Зальцбурге.

34-летний Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он завоевал в 2010 году в масс-старте, второе - в 2014 году в Сочи в составе эстафетной команды. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры.

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Допинг
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