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Футбол в России

Дюков: РФС не виноват в ситуации с выплатами за переход Головина

В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов прописано, что клуб, занимавшийся подготовкой игрока с 12 до 15 лет, имеет право на 0,25% от суммы трансфера за год обучения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не виноват в ситуации с солидарными выплатами за переход полузащитника Александра Головина в "Монако". Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

Головин перешел из ЦСКА в выступающий в чемпионате Франции "Монако" в июле 2018 года за €30 млн. 10 февраля бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев во время выступления на встрече клуба Sport Connect в ответ на вопрос о неполучении солидарной выплаты футбольной школой города Калтана (Кемеровская область), которая приняла участие в воспитании футболиста, заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации. Полузащитник находился в системе ЦСКА с октября 2012 года, на тот момент ему было 16 лет. В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов прописано, что клуб, занимавшийся подготовкой игрока с 12 до 15 лет, имеет право на 0,25% от суммы трансфера за год обучения, с 16 до 23 лет - на 0,5%.

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"Плохо, что они не дошли, - сказал Дюков. - Я не хочу оправдываться, но это не вина РФС, школы должны следить за судьбами своих воспитанников. Тем более, если футболист переходит в "Монако" за большие деньги. Для нас это хороший урок, он дает понимание, как школы следят, что происходит с их воспитанниками".

"Для решения этой проблемы у нас есть отдел паспортизации, - продолжил функционер. - Ему будет поручено отслеживать переходы, у них появится задача информировать школы о тех трансферах, которые произошли с их игроками, и оказывать им какую-то информативную поддержку. Наверное, необходимо выпустить методичку, чтобы школы знали принципы".

В случае с переходом Головина в "Монако" речь идет о солидарной выплате в 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА. Еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока, - это ДЮСШ Калтана, ДЮСШ Осинников, ДЮСШ клуба "Металлург-Кузбасс". Как сообщил ТАСС во вторник спортивный юрист Михаил Прокопец, в случае с международными трансферами школы, принявшие участие в воспитании футболиста, могут требовать солидарную выплату в течение двух лет с момента перехода, а не одного, как это предусмотрено регламентом РФС.

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