Федун: "Спартак" поддержал реформу Кубка России по футболу

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" выступил за реформу Кубка России по футболу, которая вступит в силу с сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщил владелец красно-белых Леонид Федун.

В четверг исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на первом в 2020 году заседании одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21. Согласно новому варианту проведения турнира, участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас. Кроме того, в рамках турнира будет проведен групповой этап.

"На заседании исполкома РФС я проголосовал за реформу Кубка России", - сообщил Федун.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". В 2020 году финал кубка пройдет в Екатеринбурге 13 мая. Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.