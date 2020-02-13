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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Константинова пропустит финал Кубка России

Турнир пройдет 18-22 февраля в Великом Новгороде
Станислава Константинова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 февраля. Станислава Константинова пропустит финал Кубка России по фигурному катанию. Об этом она сообщила в Instagram.

Финал Кубка России по фигурному катанию сезона-2019/20 пройдет 18-22 февраля в Великом Новгороде.

"Друзья, спасибо большое за поддержку, в этом непростом сезоне это было необходимо. Обстоятельства сложились так, что из-за вынужденной паузы я просто не успеваю подготовиться к финалу Кубка России. Поэтому буду работать, чтобы начать все с чистого листа и порадовать всех и себя в новом сезоне", - заявила Константинова.

В среду стало известно, что 19-летняя Константинова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко в группе Александра Волкова. До этого фигуристка выступала под руководством Валентины Чеботаревой, с которой начала сотрудничать в десятилетнем возрасте. После неудачи на чемпионате России нынешнего сезона, на котором она заняла 13-е место, фигуристка сделала небольшую паузу в карьере, но вскоре вернулась на лед.

Высшим достижением Константиновой на чемпионатах России является четвертое место (сезоны-2017/18, 2018/19). Фигуристка по одному разу выступала на чемпионатах мира (2018) и Европы (2019), заняв 19-е и четвертое места соответственно. В 2019 году Константинова стала бронзовым призером зимней Универсиады.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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