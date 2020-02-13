Драчев: решение по допинговому делу биатлонистки Слепцовой еще не вынесено

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение по допинговому делу олимпийской чемпионки по биатлону россиянки Светланы Слепцовой, которое было открыто в одно время с делом Евгения Устюгова, еще не вынесено. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В четверг стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело в отношении Устюгова, который ранее был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года.

"Это совершенно разные дела, - пояснил Драчев. - Расследование по делу Слепцовой ведется отдельно, решения по нему еще нет".

Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете. Она завершила карьеру после летнего чемпионата мира по биатлону 2017, выиграв три золотые медали.