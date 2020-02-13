Сумма сделки между Тинькофф банком и РПЛ оценивается в 300 млн рублей

"Сделка между РПЛ и Тинькофф банком оценивается в 300 миллионов рублей, плюс 75 миллионов рублей пойдут на "Матч ТВ". Год назад мы начали переговоры, чтобы банк стал спонсором РФС, со временем я посчитал, что будет более правильным и эффективным для банка и РПЛ, если Тинькофф станет спонсором РПЛ. Я не участвовал в переговорах и сумму контракта узнал только неделю назад. Но действительно, я свел банк с Сергеем Прядкиным (главой РПЛ - прим. ТАСС), были длительные переговоры ", - сказал Дюков.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сумма сделки между Российской премьер-лигой (РПЛ) и Тинькофф банком оценивается в 300 млн рублей. Об этом глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил в четверг журналистам.

"Думаю, что у этого опыта может быть хорошая перспектива, я знаю Олега Тинькова как креативного предпринимателя. Будем надеяться, что креативная составляющая РПЛ и Тинькофф банка сложатся и мы получим разные интересные активности. Надеемся, что через два года, когда надо будет обсуждать новый контракт, будет больше желающих стать титульным спонсором РПЛ, а не только Тинькофф банк будет изъявлять такое желание", - добавил он.

У чемпионата России не было титульного спонсора с 1992 по 2006 год, после чего премьер-лига заключила соглашение с ПАО СК "Росгосстрах". Тот контракт действовал до конца 2010 года. После этого, с сезона-2011/12 по сезон-2014/15, титульным спонсором чемпионата России было АО "СОГАЗ". С середины 2015 года по конец сезона-2017/18 титульным спонсором национального первенства вновь был "Росгосстрах", прошлый розыгрыш РПЛ прошел без указания компании-партнера в официальном названии турнира.

В настоящее время генеральным партнером РПЛ является компания "Лига ставок". Также в число спонсоров входят производитель спортивной экипировки Nike и телеканал "Матч Премьер".