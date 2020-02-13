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Футбол в России

Комитет по этике РФС может рассмотреть ситуацию с публикацией Тарасова о коронавирусе

В Российском футбольном союзе считают шутку игрока неуместной

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) может рассмотреть ситуацию с публикацией находящегося на просмотре в казанском "Рубине" полузащитника Дмитрия Тарасова в социальной сети Instagram о коронавирусе. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

12 февраля Тарасов на своей странице в Instagram опубликовал "сториз" с парикмахером азиатской внешности и подписью "коронавирус". Этот пост вызвал негативную реакцию со стороны общественности. Позднее 32-летний игрок назвал свою публикацию "дурацким юмором", который "не нужно воспринимать всерьез".

"Шутка действительно получилась неудачной, - сказал Рогачев. - Мы обсуждаем его поступок. Что касается обращения в комитет по этике, то решение будет принято не сегодня и не завтра. Пока мы рассматриваем разные варианты".

"Игрок принес извинения и пытался объяснить, чем руководствовался, когда выкладывал этот пост. Нам нужно время, чтобы это проанализировать, и потом сообщим о решении", - добавил заместитель генерального секретаря РФС.

Тарасов является свободным агентом с лета 2019 года - перед началом сезона-2019/20 московский "Локомотив" не стал продлевать соглашение с игроком, который выступал за команду с 2010 года. В составе столичного клуба он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за "Локомотив" во всех турнирах и восемь игр за сборную России.

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