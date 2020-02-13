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Сборные по футболу

РФС в ближайшее время может продлить контракт с Черчесовым до конца ЧМ-2022

В январе главный тренер сборной России в интервью ТАСС заявил о том, что сейчас его соглашение действует до лета 2022 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время может продлить действующий контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым до конца чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан новый контракт [с Черчесовым] до окончания чемпионата мира", - сказал Дюков.

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В январе главный тренер сборной России в интервью ТАСС заявил о том, что сейчас его соглашение действует до лета 2022 года. По его словам, продление контракта до конца чемпионата мира в Катаре является не более чем техническим моментом.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Традиционно мировые первенства проходят летом - с середины июня по середину июля.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии.

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