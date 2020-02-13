Исполком РФС установил солидарную выплату за игрока в размере 600 тыс. рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Солидарная выплата детским спортивным школам или клубам, воспитавших футболистов, составит 600 тыс. рублей. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков по итогам заседания исполкома организации.
Школы или клубы будут получать эту сумму в случае перехода игрока в другую команду. Данное решение вступит в силу с 1 июля 2020 года.
"Исполком проголосовал за сумму в 600 тыс. рублей в качестве поощрения для клубов, воспитавших игрока. Создана рабочая группа по данному вопросу, в нее войдут представители футбольных клубов "Спартак" и "Краснодар", - сказал Дюков.
Обсуждение этого вопроса началось после того, как стало известно, что школы, принявшие участие в воспитании российского полузащитника "Монако" Александра Головина, не получили должной выплаты. Футболист перешел из ЦСКА в выступающий в чемпионате Франции "Монако" в июле 2018 года за €30 млн. 10 февраля бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев во время выступления на встрече клуба Sport Connect в ответ на вопрос о неполучении солидарной выплаты футбольной школой города Калтана (Кемеровская область), которая приняла участие в воспитании футболиста, заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации. Полузащитник находился в системе ЦСКА с октября 2012 года, на тот момент ему было 16 лет.
В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов прописано, что клуб, занимавшийся подготовкой игрока с 12 до 15 лет, имеет право на 0,25% от суммы трансфера за год обучения, с 16 до 23 лет - на 0,5%.
В случае с переходом Головина в "Монако" речь идет о солидарной выплате в 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА. Еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока, - это ДЮСШ Калтана, ДЮСШ Осинников, ДЮСШ клуба "Металлург-Кузбасс". Как сообщил ТАСС во вторник спортивный юрист Михаил Прокопец, в случае с международными трансферами школы, принявшие участие в воспитании футболиста, могут требовать солидарную выплату в течение двух лет с момента перехода, а не одного, как это предусмотрено регламентом РФС.