Исполком РФС установил солидарную выплату за игрока в размере 600 тыс. рублей

"Исполком проголосовал за сумму в 600 тыс. рублей в качестве поощрения для клубов, воспитавших игрока. Создана рабочая группа по данному вопросу, в нее войдут представители футбольных клубов "Спартак" и "Краснодар", - сказал Дюков.

Школы или клубы будут получать эту сумму в случае перехода игрока в другую команду. Данное решение вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Обсуждение этого вопроса началось после того, как стало известно, что школы, принявшие участие в воспитании российского полузащитника "Монако" Александра Головина, не получили должной выплаты. Футболист перешел из ЦСКА в выступающий в чемпионате Франции "Монако" в июле 2018 года за €30 млн. 10 февраля бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев во время выступления на встрече клуба Sport Connect в ответ на вопрос о неполучении солидарной выплаты футбольной школой города Калтана (Кемеровская область), которая приняла участие в воспитании футболиста, заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации. Полузащитник находился в системе ЦСКА с октября 2012 года, на тот момент ему было 16 лет.

В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов прописано, что клуб, занимавшийся подготовкой игрока с 12 до 15 лет, имеет право на 0,25% от суммы трансфера за год обучения, с 16 до 23 лет - на 0,5%.

В случае с переходом Головина в "Монако" речь идет о солидарной выплате в 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА. Еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока, - это ДЮСШ Калтана, ДЮСШ Осинников, ДЮСШ клуба "Металлург-Кузбасс". Как сообщил ТАСС во вторник спортивный юрист Михаил Прокопец, в случае с международными трансферами школы, принявшие участие в воспитании футболиста, могут требовать солидарную выплату в течение двух лет с момента перехода, а не одного, как это предусмотрено регламентом РФС.