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Футбол в России

Куйвашев: Екатеринбург начал подготовку к финальному матчу Кубка России по футболу

Встреча пройдет 13 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Екатеринбург начал подготовку к проведению финала Олимп - Кубка России по футболу, который состоится в мае 2020 года. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В четверг исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение о проведении финала Олимп - Кубка России сезона-2019/2020 в Екатеринбурге.

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"Уральская столица вновь станет центром притяжения для футбольных болельщиков со всей страны. Нас ждет удивительный праздник спорта. <…> Мы начинаем подготовку к этому важному спортивному событию", - говорится в сообщении губернатора.

Куйвашев отметил, что Екатеринбург обладает большим опытом проведения спортивных мероприятий, в том числе и мирового уровня. "В 2012 году Екатеринбург уже принимал финал Кубка России, а в 2018 году на Центральном стадионе прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу", - добавил губернатор.

В администрации Екатеринбурга добавили ТАСС, что город готов к проведению матча. "Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году проверку прошли и инфраструктура города, и гостиницы, и общественное питание, и организация безопасности. Уверены, что все это вместе, включая "Екатеринбург-Арену", позволит провести матч на высочайшем уровне, подарить настоящий праздник спорта горожанам и болельщикам, гостям Екатеринбурга", - отметили ТАСС в мэрии.

Финал Олимп - Кубка России запланирован на 13 мая. В начале марта состоятся четвертьфинальные матчи, в которых встретятся московские "Спартак" и ЦСКА, грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", ярославский "Шинник" и екатеринбургский "Урал", а также подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо".

Теги
Российский футболКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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