Фигуристка Валиева не планирует участвовать в финале Кубка России

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Победительница юниорского финала серии Гран-при Камила Валиева не заявлена на финал Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Участие Камилы Валиевой в финале Кубка России не планируется", - сообщил Коган.

Валиева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграла юниорский чемпионат страны и была включена в состав российской команды на юниорский чемпионат мира. Соревнования пройдут 2-8 марта в Таллине.

В женском одиночном катании помимо Валиевой российскую команду представят еще две ученицы Тутберидзе - Дарья Усачева и Майя Хромых.

Валиевой 13 лет. На ее счету победа в финале юниорского Гран-при этого сезона. Помимо этого, Валиева становилась первой на этапах серии в России и Франции.