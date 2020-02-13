{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Валиева не планирует участвовать в финале Кубка России

Турнир пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Победительница юниорского финала серии Гран-при Камила Валиева не заявлена на финал Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

На эту тему
Фигуристка Константинова пропустит финал Кубка России

"Участие Камилы Валиевой в финале Кубка России не планируется", - сообщил Коган.

Валиева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграла юниорский чемпионат страны и была включена в состав российской команды на юниорский чемпионат мира. Соревнования пройдут 2-8 марта в Таллине.

В женском одиночном катании помимо Валиевой российскую команду представят еще две ученицы Тутберидзе - Дарья Усачева и Майя Хромых.

Валиевой 13 лет. На ее счету победа в финале юниорского Гран-при этого сезона. Помимо этого, Валиева становилась первой на этапах серии в России и Франции.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристки Акатьева, Губанова, Нугуманова и Тараканова выступят в финале Кубка России
Турнир пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС