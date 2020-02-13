Александр Емельяненко прошел медобследование в Грозном, проблем со здоровьем у него нет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Absolute Championship Akhmat (ACA).

Тренировочный лагерь Александра Емельяненко перед боем против Магомеда Исмаилова пройдет в Грозном в бойцовском клубе "Ахмат". Поединок состоится на турнире ACA 107 в Москве на "ВТБ Арене" 3 апреля.

"В ходе медицинского обследования, которое прошел Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено. Проверили все, в том числе и сердечно-сосудистую систему. Александр здоров", - сообщили в пресс-службе.

21 января Емельяненко арестовали в Анапе. Согласно данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной административного ареста стало буйное поведение спортсмена в гостинице. Емельяненко отбывал административный арест в изоляторе временного содержания в Анапе, его адвокаты пытались сократить срок до трех суток, однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Спортсмена освободили от ареста 28 января.