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ММА

Александр Емельяненко прошел медобследование в Грозном, проблем со здоровьем у него нет

Боец 3 апреля проведет поединок против Магомеда Исмаилова
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Absolute Championship Akhmat (ACA).

Тренировочный лагерь Александра Емельяненко перед боем против Магомеда Исмаилова пройдет в Грозном в бойцовском клубе "Ахмат". Поединок состоится на турнире ACA 107 в Москве на "ВТБ Арене" 3 апреля.

"В ходе медицинского обследования, которое прошел Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено. Проверили все, в том числе и сердечно-сосудистую систему. Александр здоров", - сообщили в пресс-службе.

21 января Емельяненко арестовали в Анапе. Согласно данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной административного ареста стало буйное поведение спортсмена в гостинице. Емельяненко отбывал административный арест в изоляторе временного содержания в Анапе, его адвокаты пытались сократить срок до трех суток, однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Спортсмена освободили от ареста 28 января.

Теги
ММА
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