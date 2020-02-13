"Зенит" занял 23-е место в топ-100 финансового рейтинга клубов по версии Soccerex

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский "Зенит" занял 23-е место в списке 100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира по версии аналитической компании Soccerex. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансово-футбольный индекс "Зенита" составил 1,309. При вычислении индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Из российских клубов в топ-100 также вошли "Спартак" (37-е место; 0,878), "Краснодар" (60; 0,589), ЦСКА (98; 0,324) и "Локомотив" (99; ,319). Лидером рейтинга стал французский ПСЖ (5,318), второе место занял английский "Манчестер Сити" (5,197), третье - немецкая "Бавария" (3,888).