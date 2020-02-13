{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" занял 23-е место в топ-100 финансового рейтинга клубов по версии Soccerex

При вычислении индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский "Зенит" занял 23-е место в списке 100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира по версии аналитической компании Soccerex. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансово-футбольный индекс "Зенита" составил 1,309. При вычислении индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Из российских клубов в топ-100 также вошли "Спартак" (37-е место; 0,878), "Краснодар" (60; 0,589), ЦСКА (98; 0,324) и "Локомотив" (99; ,319). Лидером рейтинга стал французский ПСЖ (5,318), второе место занял английский "Манчестер Сити" (5,197), третье - немецкая "Бавария" (3,888).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристки Акатьева, Губанова, Нугуманова и Тараканова выступят в финале Кубка России
Турнир пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС