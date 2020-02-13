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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Матыцин: Министерство спорта РФ не должно вмешиваться в решения ВФЛА

При этом министр спорта напомнил, что его ведомство является регулятором в плане выдачи аккредитации
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ не должно вмешиваться в самостоятельность решений Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по выборам руководящего состава. Об этом в ходе заседания комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы не должны вмешиваться в самостоятельность решений ВФЛА по выборам руководящего состава и их взаимодействия с международными организациями. Хотя мы и являемся регуляторами в плане выдачи аккредитации", - сказал министр.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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