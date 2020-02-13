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Массовый спорт

Минспорт РФ проведет оптимизацию внутренней системы в течение двух месяцев

По словам министра спорта Олега Матыцина, это касается департаментов и сферы ответственности заместителей
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Оптимизация внутренней системы Министерства спорта РФ пройдет в течение двух месяцев. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Очень важным, даже первостепенным, для меня представляется вопрос оптимизации внутренней системы министерства. В течение двух месяцев пройдет оптимизация, - сказал Матыцин. - Это касается департаментов и сферы ответственности заместителей. Как мне кажется, есть дублирование функций, важно понять нашу ответственность".

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

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