Минспорт РФ проведет оптимизацию внутренней системы в течение двух месяцев

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Оптимизация внутренней системы Министерства спорта РФ пройдет в течение двух месяцев. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Очень важным, даже первостепенным, для меня представляется вопрос оптимизации внутренней системы министерства. В течение двух месяцев пройдет оптимизация, - сказал Матыцин. - Это касается департаментов и сферы ответственности заместителей. Как мне кажется, есть дублирование функций, важно понять нашу ответственность".

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.