Матыцин заявил, что в новой стратегии развития спорта в РФ задействовано много организаций

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил, что в стратегии развития спорта в России задействовано много организаций.

"Для меня всегда было очень важным создание законодательной и нормативно-правовой базы. Сейчас это наиболее актуально для формирования открытой атмосферы работы с Госдумой и совершенствования законодательства. В приоритете у нас национальные цели, мы работаем над стратегией-2030. Пока мы используем стратегию 2020 года, где основное направление - создание системы управления в отрасли", - заявил Матыцин.

"Очень много организаций задействовано в создании стратегии. Эти партнерские отношения должны быть систематизированы, также необходимо определить ответственность за реализацию тех или иных программ", - добавил министр.