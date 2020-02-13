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Массовый спорт

Матыцин заявил, что в новой стратегии развития спорта в РФ задействовано много организаций

По словам министра спорта, партнерские отношения должны быть систематизированы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил, что в стратегии развития спорта в России задействовано много организаций.

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"Для меня всегда было очень важным создание законодательной и нормативно-правовой базы. Сейчас это наиболее актуально для формирования открытой атмосферы работы с Госдумой и совершенствования законодательства. В приоритете у нас национальные цели, мы работаем над стратегией-2030. Пока мы используем стратегию 2020 года, где основное направление - создание системы управления в отрасли", - заявил Матыцин.

"Очень много организаций задействовано в создании стратегии. Эти партнерские отношения должны быть систематизированы, также необходимо определить ответственность за реализацию тех или иных программ", - добавил министр.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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