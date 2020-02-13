Будогосский назвал Валерия Бутенко выдающимся арбитром своей эпохи

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский считает, что Валерий Бутенко был выдающимся арбитром во времена своей трудовой деятельности. Такое мнение Будогосский высказал ТАСС.

Бутенко скончался в четверг на 79-м году жизни. Он работал арбитром с 1977 года. Бутенко был награжден памятной золотой медалью за обслуживание более ста матчей, 13 раз входил в десятку лучших арбитров сезона. В 1981 году ему была присвоена международная категория Международной федерации футбола (ФИФА).

"Это очень тяжелая утрата, выражаю свои искренние соболезнования семье, - сказал Будогосский. - Он был профессионалом высочайшего уровня, многое сделал для развития судейства в нашей стране. Работая в Федерации футбола СССР, он большое внимание уделял подготовке судей для высшего дивизиона чемпионата СССР. Валера был незаурядной личностью, остается только скорбить".

"Его работа и вклад в развитие нашего футбола никогда не будут забыты. Он был выдающимся арбитром своей эпохи. Трудно сравнивать с современными судьями, сегодня существует несколько иная эпоха, но Валера был великолепным арбитром", - заключил Будогосский.

Бутенко провел свыше 50 международных матчей. Работал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, а также на чемпионатах Европы 1984 и 1988 годов.